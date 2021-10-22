Сирна запіканка: дружина Сергія Тігіпка поділилася рецептом фірмової страви

Ресторатор Алла Зіневич показала, як готувати ароматну і смачну запіканку з сиру.
Дружина колишнього віцепрем'єра України, бізнесмена і банкіра Сергія Тігіпка - Алла Зіневич – любить готувати. Вона часто тішить рідних своєю фірмовою стравою – сирною запіканкою.
Рецептом цієї смакоти Алла поділилася з Леді.ТСН.ua.
Інгредієнти:
- сир – 800 г
- йогурт – 250 г
- яйця – 2 шт.
- цукрова пудра – 300 г
- манна крупа – 4 ст. л.
- екстракт ванілі – 1 ч.л.
- вершки 33% - 100 мл
- дрібка солі.
Приготування
На дно духовки ставимо деко з гарячою водою. Випікаємо запіканку 30 хв при температурі 180 градусів. Потім знижуємо температуру до 150 градусів і печемо ще 30 хв. Щоб запіканка мала гарну форму і не падала, даємо її охолонути, не виймаючи з духовки.
Нагадаємо, дружина Сергія Тігіпка розповіла, що їй допомагає тримати себе у прекрасній формі.
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