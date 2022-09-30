Сивини у волоссі побільшало: принцеса Анна з'явилася на новому королівському заході

Вчора Її королівська Високість відвідала Единбург. Вона зустрілася з Едом Веббом, директором з управління розвитком, і Мартіном Перрі, директором з розвитку Nuveen під час VIP-туру кварталом Сент-Джеймс.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Це вже другий робочий вихід Анни після смерті її матері королеви і від того часу, як її старший брат Чарльз зійшов на престол.

72-річна принцеса мала бадьорий вигляд. Вона була в темному костюмі, що складається з жакета та спідниці, та у шкіряних рукавичках. Свій аутфіт принцеса доповнила сережками-висячками та яскравою помадою на губах. А ось у її волоссі стало помітно більше сивини, що природно, адже похорон матері змусив всіх без винятку членів королівської родини понервувати.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора стала відома причина смерті Єлизавети II. Через оприлюднений документ навіть спалахнув скандал. Також стало відомо, що саме принцеса Анна була тією людиною, яку королева бачила останньою перед смертю.

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