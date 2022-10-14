Скандал через діамант: королева Камілла в день коронації може залишитися без корони

Вже відома офіційна дата коронації короля Чарльза ІІІ. Його дружина королева Камілла буде коронована разом із чоловіком цього ж дня.

Ми вже розповідали, що в день коронації Камілла має одягнути корону з найзнаменитішим діамантом у світі – Кохінур. Саме в цій короні 1937 року коронувалася мати Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон.

Однак тепер виникли деякі сумніви щодо цієї корони для Камілли. Як пише Daily Mail, уряд заявив, що Букінгемський палац повинен вирішити, чи слід використовувати спірний діамант Кохінур під час коронації королеви-консорта.

Повідомляється, що керівна партія прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді висловила стурбованість тим, що знаменитий дорогоцінний камінь, захоплений Ост-Індською компанією і переданий королеві Вікторії в 19 столітті, стане неприємним нагадуванням про Британську імперію. А коронація Камілли та використання перлини корони Кохінур пробуджують болісні спогади про колоніальне минуле.

Та сама корона з алмазом / Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі сказав Sky News: "Зрештою, такіі рішення має ухвалювати палац, який і справді дуже добре вміє оцінювати суспільні та й інтернаціональні настрої. У нас фантастичні стосунки з Індією та індійським народом. Це рішення палацу, і я не сумніваюся, що коронація стане абсолютним святом".

Діамант був здобутий у рудниках Голконду в центральній частині південної Індії і має свою історію. Символ завоювання Кохінур мав багато попередніх власників. Ост-Індська компанія забрала коштовність у поваленого Махараджі Даліпа Сінгха 1849 року як умову Лахорського договору. У договорі вказувалося, що коштовність має бути передана королеві Вікторії.

Згідно з Королівською колекцією, корона для коронації королеви-матері Єлизавети, зроблена спеціально 1937 року прикрашена блискучим дорогоцінним каменем, який розташований на передній хрестовині в платиновій оправі, що знімається.

Королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

У королеви Камілли є варіанти. Цей діамант може бути видалений з корони, може бути замінений на копію або дружина короля може вибрати іншу корону для своєї коронації. Хоча, безумовно, рішення буде не лише за нею.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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Більшість індійців дуже мало пам'ятають про тяжке минуле. П'ять-шість поколінь індійців страждали від численних іноземних правлінь протягом понад п'яти століть. Кохінур, що означає "Гора Світла", було виявлено у шахтах Голконди на території сучасного південно-індійського штату Андхра-Прадеш. Потім великий безбарвний діамант передавався між принцами Великих Моголів, іранськими воїнами, афганськими правителями та пенджабськими махараджами, перш ніж 1849 року він був переданий Ост-Індській компанії, яка запропонувала його королеві Вікторії. Індія поряд з Пакистаном та Афганістаном давно сперечаються про те, хто має законні права на дорогоцінний камінь.

Корону з цим каменем бачили на публіці 2002 року. Вона прикрашала кришку труни королеви-матері Єлизавети.

Похорон королеви матері Єлизавети / Фото: Getty Images

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