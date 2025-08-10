Скандал через фотографії топлес: як весілля герцогині Софі ледь не було зірвано

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

У новій книжці «Софі: Порятунок королівської родини» описується, як нинішня герцогиня Единбурзька опинилася в центрі скандалу з фотографіями, які довели її до сліз, просто перед її королівським весіллям.

Автор книжки Шон Сміт згадує скандал 1999 року, який змусив майбутню королівську особу буквально заливатись сльозами напередодні її весілля з молодшим сином королеви Єлизавети II.

Весілля принца Едварда і Софі, 1999 рік / © Getty Images

Знімки, які стали надбанням громадськості, були зроблені під час відпустки та продані британській пресі. На них майбутня королівська особа була заскочена топлес на відпочинку в Іспанії з радіоведучим Крісом Таррантом. Знімки були не свіжі, на них Софі було 23 роки, а заміж вона виходила у 34. Кара Нобл, яка працювала разом з майбутньою королівською особою на радіостанції Capital, отримала 40 000 фунтів стерлінгів за фотографії топлес 23-річної Софі. Один із знімків був опублікований газетою The Sun під заголовком «Софі розсміялася, коли Кріс підняв на ній бікіні».

У книжці повідомляється, що Софі була нажахана від витоку фотографій, побоюючись, що це може зруйнувати її підтримку громадськості. Однак Софі отримала непохитну підтримку з боку королівської родини, особливо її майбутньої свекрухи королеви Єлизавети II, яка назвала цю історію «навмисною жорстокістю».

Софі Ріс-Джонс / © Associated Press

Зрештою Нобл перепросила за свої дії, заявивши газеті Mail on Sunday, що публікація фотографій була «найбільшою та публічною помилкою, яку тільки можна було зробити». Вона втратила роботу та поїхала з Лондона до США.

За даними Daily Mail, газета The Sun також опублікувала велику статтю з вибаченнями під заголовком «Пробач, Софі».