Скандал через ім'я Лілібет: чим була так незадоволена королева Єлизавета II

Королівська експертка заявила, що Меган Маркл отримала авторські права на ім'я Лілібет ще до народження її дочки, що ще більше посилило лють покійної королеви.

Раніше в книжці Роберта Хардмана "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія", уривки якої були опубліковані в ЗМІ повідомлялося, що Її Величність була розлючена після заяви Гаррі та Меган про те, що вони хочуть назвати свою дочку Лілібет.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

За словами Хардмана, королева Єлизавета нібито сказала помічникам палацу: "Мені не належать палаци чи картини, тільки моє ім'я, і тепер вони його забрали".

Тепер королівська біографка Анджела Левін розкритикувала пару за те, що вони так вчинили з королевою, повідомляє express.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

"Це неймовірно сумний коментар. Я думаю, що одна з причин, через яку вона так себе відчувала, полягала в тому, що було виявлено, що Меган ще до народження Лілібет офіційно запатентувала ім'я, щоб вона могла використати його", — розповіла Левін GB News. Я думаю, це було жахливо для королеви, тому що це її втягувало у володіння організаціями через те, що ім'я було настільки унікальним. Це ім'я призначене тільки для неї, тому що вона не могла вимовити "Елізабет", коли була маленькою. Це також для її сім'ї, її батьків та герцога Единбурзького, вони всі називали її так з любові, це дуже інтимно. Люди, які не знають про це, подумають, що королева це підтримує (патент імені). Я думаю, це жахливо", – продовжує експертка.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Вона додала, що вважає це "дуже неповажним" вчинком з боку Гаррі та Меган, і сказала: "Це Меган намагається повернути собі своє, тому що вона ненавиділа той факт, що з нею не поводилися так, як, на її думку, з нею мали б поводитися в королівській родині. Гаррі любив королеву, хоча, можливо, йому здавалося, що жити там – це не зовсім їхнє життя, коли я писала його біографію, він сказав мені, що залишився б довше через королеву, бо вона така чудова".

Нагадаємо, раніше особистий секретар королеви Єлизавети II описав останні хвилини її життя.

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