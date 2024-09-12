Скандал через скульптуру: чому всі сміються з нового пам'ятника королеви Єлизавети II та принца Філіпа

Бронзова скульптура, що зображає покійну королеву Єлизавету II, принца Філіпа та двох коргі, викликала обурення серед королівських шанувальників, оскільки на думку громадськості, королева та принц там зовсім не схожі на себе.

Скандальна статуя була створена художником з північного Белфасту Анто Бреннаном, відомим своїми шаховими постатями відомих політичних діячів Північної Ірландії, і була відкрита в саду замку Антрім минулої суботи, повідомляє Daily Mail.

Проте місцеві мешканці розкритикували цю статтю, а подекуди і висміяли роботу скульптора. Коментарі до посту у Facebook, що анонсує скульптуру, були відключені після потоку глузливих зауважень. Один із коментаторів заявив, що королева більше схожа на місіс Даутфайр з комедії 1993 року з Робіном Вільямсом у головній ролі, а інший написав: "Принаймні собаки мають гарний вигляд".

Бронзова скульптура, що зображає покійну королеву Великої Британії Єлизавету II та принца Філіпа, герцога Единбурзького, створена художником Анто Бреннаном, зображена в садах замку Антрім, на північний захід від Белфасту / Фото: Getty Images

Пропозиція встановити скульптуру покійної королеви та її коргі надійшла у січні 2023 року, доповнивши вже наявне зображення принца Філіпа. Ця скульптура, одна з перших у своєму роді у Великій Британії, була створена на згадку про Її покійну Величність, яка померла двома роками раніше, 8 вересня 2022 року.

Королівські шанувальники категорично висловилися, що скульптура їм не подобається.

"І те, й інше треба прибрати, переплавити та переробити. Це насправді образливо".

"Абсолютно жахливо. Має абсолютно безглуздий вигляд".

"Портрет принца Філіпа гарний, але скульптура нашої покійної королеви — шокує!".

Бронзова скульптура, що зображає покійну королеву Великої Британії Єлизавету II та принца Філіпа, герцога Единбурзького, створена художником Анто Бреннаном, зображена в садах замку Антрім, на північний захід від Белфасту / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше в другу річницю смерті королеви Єлизавети II ми згадували 12 несподіваних фактів про покійну монархиню.

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