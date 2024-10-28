Скандал через стежку для прогулянок: сестра принцеси Уельської та її чоловік зазнали жорсткої критики сусідів

Сестра прицнеси Уельської Кейт – Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз – зазнали критики місцевих жителів села, в якому вони живуть.

Жителі села, в якому живе родина Меттьюз, повстали проти Піппи та її чоловіка Джеймса Метьюса. Вони звинувачують пару в тому, що ті перекрили доступ до улюбленої пішохідної доріжки біля їхнього розкішного маєтку у Західному Беркширі та встановили там таблички "Стороннім вхід заборонено".

Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз / Фото: Associated Press

Ця стежка була доступна для місцевих жителів від попереднього власника маєтку. Жителі села засудили цей крок, назвавши його "обурливим", а деякі закликали пару переглянути своє рішення, пише Mirror.

"Здається, ці люди надмірно оберігають свою власність. Я не думаю, що це правильно. Ми тихі мешканці села, у нас тут немає вандалізму", — сказав місцевий мешканець у коментарі журналістам.

Піппа та Джеймс живуть в маєтку вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів разом зі своїми трьома дітьми — сином Артуром та дочками Грейс та Роуз.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

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