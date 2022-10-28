Скандал із титулами: кронпринц Фредерік вперше прокоментував рішення матері – королеви Маргрете II

Майбутній король вперше висловився про ситуацію, яка торкнулася його племінників та племінниці. Кронпринц заявив, що підтримує рішення матері та зміни, які чекають на королівську родину.

Кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"Моя мати ухвалила це рішення наодинці, тому що це те, що вона може зробити, і це те, чого вона хоче, і вона подумала, що зараз саме час ухвалити це рішення, яке я також підтримую і вважаю правильним", — сказав Фредерік під час свого візиту до однієї зі шкіл Копенгагена, пише BT.

"Я сам зацікавлений у тому, щоб данська монархія з часом ставала меншою, тому я підтримую рішення моєї матері, яке вона ухвалила", — додав він. Фредерік також спростував чутки про те, що між ними з братом Йоахімом існує ворожнеча після рішення королеви.

"Я перебуваю в постійному контакті зі своїм братом, і завжди так було", — зазначив кронпринц.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що королева Данії Маргрете II позбавила онуків титулів принців та принцес, її рішення набирає чинності від 1 січня 2023 року.

Молодший син королеви принц Йоахім, який є шостим у черзі на престол, залишився незадоволеним рішенням матері позбавити титулів його дітей. Скандал у сім'ї призвів до того, що королева змушена була публічно визнати, що не очікувала такої реакції на своє рішення та не хотіла нікого образити. Але міняти нічого монархиня не планує і діє на користь своїх онуків.

Молодший син королеви — принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

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