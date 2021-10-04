Скандал: український фотограф і стилістка проілюстрували "дружбу народів" для російського глянцю

У Мережі розгорівся скандал через спецпроєкт Elle Russia, присвячений Україні.

Російський глянець Elle презентував жовтневий випуск, який присвятив Україні, з заголовком "Дружба народів". У спецпроєкті мова йдеться про українську моду.

Фото обкладинки та знімки із фотосесії опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

(щоб подивитися на інші фото, гортайте вправо)

"Ще одна обкладинка і знімання нового номеру присвячена Україні", - написали у дописі, додавши два два серця у кольорах українського прапору – блакитне і жовте.

У фотосеті українська модель Sveta Potomski позувала у вбраннях та аксесуарах від українських брендів BEVZA та Litkovskaya.

Автором фотознімання виступив український фотограф Nazar Cherniy. У проєкті також взяли участь українки - стилістка Julia Zakharova та візажистка-стилістка Vetrova Alexandra.

Більшість користувачів Instagram негативно відреагували на спецпроєкт російського глянцю. Вони написали у коментарях:

"Росія окупувала українські території і називає це дружбою? Ми не хочем з вами дружити, перестаньте нав'язувати ідею дружби. Її ніколи не буде!", "Ціна вашої дружби - 14 тисяч вбитих. Йдіть лісом, окупанти", "Яка дружба? Війна для вас жарт якийсь? Досить вже пропагувати, що ми брати, друзі тощо. Росія - окупант і крапка", "Горіть у пеклі з такою "дружбою"", ""Без кордонів" - це такий натяк на ставлення держполітики РФ до міжнародного права, коли ви з танками і найманцями прете на чужі землі, вбиваєте, анексуєте, а потім це називається "дружбою народів"?", "Імперське лицемірство, від якого вже нудить", "Після того, як прийшли зі зброєю на територію іншої країни і влаштували там війну? Після анексії територій? Після тисячі вбитих українців? Забудьте. У вас свій шлях, у нас свій. Подібні обкладинки для видання - верх цинізму", "Лицемірство і цинізм зашкалюють. Розв'язати війну, відрубати два шматка території України, вбити 15 тисяч українців, 1,5 мільйона зробити біженцями, а потім розповідати про Україну, як ні в чому не бувало", "Сотні років знищення нас як нації, вбивств, війн, Росія була і залишиться помийною ямою для цивілізованого світу. Ніякої дружби", "Росія окупант, ніякої дружби бути не може!", "Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецьку та Луганську Росією та регулярні вбивства громадян України на нашій же території громадянами РФ. Оце буде присвята року! Вашим читачам буде корисно".

У коментарі для НВ Life представник бренду BEVZA сказав, що вони не були в курсі цього проєкту. За його словами, луки з їхньої колекції взяв фотограф та стиліст, які відповідали за це знімання.

"Ми були шоковані, коли побачили публікацію. Особливо про дружбу. Публікація стала неприємним сюрпризом. Ми на неї згоди не давали. Світлана Бевза не продає речі в Росію з 2014 року.

Щодня до шоуруму приходять десятки стилістів і фотографів. І беруть семпли для знімань. Дизайнери завжди дають, особливо, якщо їх беруть знайомі люди, як в даному випадку, фотограф і стиліст, які брали речі для знімання в Умані", - розповів представник дизайнерки Світлани Бевзи.

Читайте також: Скандал: український глянець випустив обкладинку з російською моделлю-патріоткою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання