Скандал на стадіоні: за що фанати "Ліверпуля" освистали принца Вільяма

У суботу, 14 травня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся фінальний матч Кубка Англії між командами "Челсі" та "Ліверпуль".

Вчора, коли принц Вільям вийшов на стадіон і почав тиснути на руку гравцям, фанати "Ліверпуля" почали його освистувати. Свистіли фанати також і під час виконання гімну «Боже, бережи королеву».

Причиною такої несподівано агресивної реакції на події, на думку багатьох, може буди давня трагедія, що сталася на стадіоні "Гіллсборо". У 1989 році на цьому стадіоні сталася тиснява, що спричинила смерть 97 уболівальників «Ліверпуля». Усього ж у трагедії отримали поранення різного ступеня тяжкості 766 людей. Ця трагедія сталася через некомпетентні дії поліції, що потім було доведено в суді. Проте це довгий час не визнавалося і влада намагалася звинуватити у трагедії самих фанатів "Ліверпуля".

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нібито, освистуючи виконання національного гімну і наступне вітання принцом Вільямом гравців, фанати висловлюють своє невдоволення уряду консерваторів і повідомляють про те, що цей епізод британської історії ще не завершений.

Це не перший випадок, коли вболівальники "Ліверпуля" освистали національний гімн. Вони зробили це також на початку цього року, коли Ліверпуль грав з Челсі у фіналі Кубка ліги, який також відбувався на Вемблі.

Поведінка футбольних фанатів обурила багатьох, тому що була сприйнята як акт неповаги до королеви, особливо кричущий з огляду на святкування її платинового ювілею та стан здоров'я монархині.

Тим часом, «Ліверпуль» виграв матч після напруженої серії пенальті, і, коли принц Вільям вручив медалі команді, що перемогла, ніякого свисту вже чути не було.

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