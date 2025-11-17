Скандал навколо принцеси Уельської: чому всі говорять про титул дружини принца Вільяма

Принцеса Уельська / © Getty Images

Під час прямої трансляції служби з нагоди Дня перемир’я в Стаффордширі, 11 листопада, дикторка ВВС назвала принцесу Уельську, майбутню королеву-консорт — Кейт Міддлтон замість того, щоб назвати її згідно з титулом, який вона носить — принцеса Уельська. Після цього BBC зіткнулася з негативною реакцією публіки на цей інцидент, який стався, коли принцеса покладала вінок на заході до Дня перемир’я.

Не секрет, що багато, де у світі принцесу називають так само Кейт Міддлтон, але не в Британії.

2022 року Кейт стала принцесою Уельською після того, як монархом став король Чарльз, а її чоловік принц Вільям успадкував титул принца Уельського від батька. Від того часу Кетрін перестала іменуватися герцогинею Кембриджською (титул, який вона отримала разом із Вільямом від королеви Єлизавети II 2011 року в день їхнього весілля), а стала носити новий титул — принцеса Уельська Кетрін.

Критики вважають, що використання її дівочого прізвища є «вкрай неповажним», про що й почали писати в соцмережах. Після негативної реакції ВВС змінила заголовок у своїй онлайн-публікації матеріалу.