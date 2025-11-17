ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Скандал навколо принцеси Уельської: чому всі говорять про титул дружини принца Вільяма

Згадка дівочого імені принцеси Кейт під час трансляції на ВВС викликала бурхливу реакцію у британських підданих.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Під час прямої трансляції служби з нагоди Дня перемир’я в Стаффордширі, 11 листопада, дикторка ВВС назвала принцесу Уельську, майбутню королеву-консорт — Кейт Міддлтон замість того, щоб назвати її згідно з титулом, який вона носить — принцеса Уельська. Після цього BBC зіткнулася з негативною реакцією публіки на цей інцидент, який стався, коли принцеса покладала вінок на заході до Дня перемир’я.

Не секрет, що багато, де у світі принцесу називають так само Кейт Міддлтон, але не в Британії.

2022 року Кейт стала принцесою Уельською після того, як монархом став король Чарльз, а її чоловік принц Вільям успадкував титул принца Уельського від батька. Від того часу Кетрін перестала іменуватися герцогинею Кембриджською (титул, який вона отримала разом із Вільямом від королеви Єлизавети II 2011 року в день їхнього весілля), а стала носити новий титул — принцеса Уельська Кетрін.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Критики вважають, що використання її дівочого прізвища є «вкрай неповажним», про що й почали писати в соцмережах. Після негативної реакції ВВС змінила заголовок у своїй онлайн-публікації матеріалу.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie