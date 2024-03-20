Скандал у клініці, де оперували принцесу Уельську: один зі співробітників дістався її медичної карти

Один зі співробітників The London Clinic – госпіталю, де робили операцію принцесі Уельській, намагався отримати конфіденційну інформацію з картки Кетрін.

Як повідомило видання The Mirror, хтось зі співробітників лондонської клініки в Мерілебоні намагався незаконно отримати доступ до медичних записів принцеси Уельської. Це сталося на тлі чуток про стан Кейт після операції та про так звані ускладнення, які, згідно з чутками, могли статися з принцесою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Дирекція клініки зв'язалася з Кенсінгтонським палацом попередивши про порушення безпеки та заявила, що зараз триває розслідування.

"Це серйозне порушення безпеки, яке завдає величезної шкоди лікарні з огляду на її бездоганну репутацію у сфері лікування членів королівської родини. Весь медичний персонал був вкрай шокований через те, що сталося", — повідомило журналістам неназване джерело.

Розслідування розпочалося після того, як цього тижня з'явилися відео та фотографії Кейт та принца Вільяма у фермерському магазині у Віндзорі на тлі теорій змови, що розповсюджуються в Інтернеті про відсутність принцеси у публічному просторі тривалий час.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Представник Управління комісара з інформації (ICO) заявив: "Ми можемо підтвердити, що отримали звіт про порушення та оцінюємо надану інформацію".

У лондонській клініці відмовилися коментувати претензії, але заявили: "Ми твердо переконані, що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну конфіденційність щодо своєї медичної інформації". Також відомо, що принцеса Кейт була проінформована про інцидент.

Принцеса Уельська і лондонська лікарня The London Clinic / Фото: Getty Images

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