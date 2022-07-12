Скандал у королівських масштабах: королева Маргрете II та її сім'я відмовилися від послуг відомого бренду через війну

Данська королівська родина, яка від перших днів війни Росії в Україні підтримувала нашу країну, відмовилася від послуг бренду Ecco, який продовжує свою роботу у РФ.

Минулого тижня данський виробник Ecco, на тлі критики за те, що він продовжує працювати в Росії, незважаючи на розв'язану війну в Україні, оголосив, що він втратить свій статус постачальника для членів королівської родини, в якою працює понад 30 років.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ecco є постачальником королівської родини від квітня 1991 року, а тепер його контракт автоматично закінчиться у квітні 2023 року і не буде продовжений, пише The Times Hub.

У заяві Ecco зазначається, що представники компанії "прийняли до відома" рішення королівської сім'ї Данії і не даватимуть жодних коментарів з цього приводу.

Бренд Ecco критикують за відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України. Виконавчий директор бренду Панос Мітарос раніше говорив, що в Росії 200 магазинів Ecco, в яких працює понад 1800 співробітників, і компанія не може піти з російського ринку, тому що піклується про своїх співробітників.

Королева Маргрете II із сім'єю / Фото: Getty Images

Бренд втрачає престижних клієнтів, серед яких і члени данської королівської сім'ї. У зв'язку з продовженням роботи в Росії, кілька данських дилерів вже відмовилися від співпраці з Ecco. Після вторгнення Путіна до України 24 лютого 2022 року відбувся масовий вихід данських компаній із Росії. Серед марок — Carlsberg, Jysk, Vestas та Hempel — це лише деякі з великих фірм, які припинили свою роботу у РФ у відповідь на війну.

Нагадаємо, королева Данії Маргрете II ще у березні 2022 року відреагувала на війну та зробила велику пожертву для допомоги українцям. У своїй промові Її Величність згадала, як маленькою переживала Другу світову війну.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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