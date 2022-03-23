Скандал у Модному домі: бренд Louis Vuitton звинуватили у підтримці війни в Україні

Новий дизайн знаменитого бренду явно вийшов невдалим.
Французький модний дім Louis Vuitton у розпал Російсько-Української війни випустив нову колекцію ювелірних прикрас, яка викликала у публіки дуже негативну реакцію. Справа в тому, що прикраси були виконані у вигляді букв "Z" і "V", які стали символами російської агресії в нашій країні. Саме ці літери ворог малює на своїй військовій техніці, яка руйнує українські міста.
Знялася в рекламній кампанії акторка та амбасадор бренду Алісія Вікандер. На сайті бренду зазначено, що монограма використана в прикрасах — це ініціали Модного дому, які "ніби життєвий імпульс", з'єднуються на браслетах у різних комбінаціях, "як серцебиття або ритм, що повторюється".
У коментарях на сторінках бренду почали залишати гнівні коментарі та звинувачувати у підтримці війни.
Проте зазначимо, що дизайнерка прикрас Франческа Амфітеатрів вперше показала вироби в цьому дизайні ще 5 лютого.
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