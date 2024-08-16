Скандал у норвезькому королівстві набирає обертів: колишні дівчата Маріуса Хойбі теж звинуватили його у насильстві

На початку серпня 27-річний хлопець був затриманий поліцією за те, що його нинішня пасія – 20-річна Ребека Гелберг звернулася до поліції після інциденту, який стався у її квартирі в Осло за участю Маріуса. Через деякий час і після спілкування з адвокатом син кронприцнеси Метте-Маріт виступив із заявою, повідомивши, що він дуже шкодує про те, що трапилося, а також має наркотичну залежність і психічний діагноз і планує пройти реабілітацію.

Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

Почувши виправдання хлопця, висловилися і його колишні дівчата. Одна з них – 29-річна Джуліана Снеккестад висунула аналогічні звинувачення, а ще за кілька днів 27-річна Нора Гаукланд, яка перебувала з ним у стосунках, також виступила та розповіла свою історію.

За даними норвезького видання seher.no, обох дівчат викликали в поліцію на допит, хоча самі вони заяв не подавали.

У вівторок Джуліана Снеккестад повідомила у своїх соцмережах, що також зазнавала фізичного та психологічного насильства на свою адресу від Хойбі, коли вони були парою 2022 року.

Маріус Хойбі та його колишня дівчина Джуліана Снеккестад / Фото: Getty Images

Після неї хлопець зустрічався із учасницею реаліті-шоу Норою Гаукланд. Їхній роман тривав до осені 2023 року і дівчина також заявила про насильство.

"Я думала, що триматиму рота на замку, поки не прозвучить заява мого колишнього, а потім відчула сильне почуття розчарування. Маріус каже так, ніби це відбувається вперше. Він просить про якесь співчуття: "Мені потрібна допомога, я борюся, моя дівчина", і все це здавалося дуже знайомим. Він також сказав, що йому потрібна допомога, коли я пішла від нього, — заявила Нора.

Норвезька королівська родина офіційно не дає коментарів. Прокоментував інцидент лише кронпринц Гокон, який є вітчимом Маріуса. Також відомо, що мати хлопця кронпринцеса Метте-Маріт зв'язалася з 20-річною дівчиною, яка постраждала від її сина.

Маріус Хойбі та Ребекка Гелберг

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