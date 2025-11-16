Королева Сільвія та король Карл Густав / © Associated Press

За даними шведської газети Aftonbladet, 50-річний чоловік тісно співпрацював із королівською родиною. Їхні стосунки були настільки близькими, що його навіть запросили на хрестини одного з онуків короля та королеви, хоча ім’я конкретної дитини не розголошується з міркувань конфіденційності.

Як повідомляє шведське видання, стурбована мати звернулася до поліції, виявивши, що її дочка спілкувалася з незнайомцем у Snapchat. Це призвело до розслідування, яке завершилося справою про дитячу порнографію, головним підозрюваним у якому стала людина, пов’язана з королівською сім’єю, пише Vanitatis.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Докази з телефону молодої потерпілої привели до обвинуваченого поліцію, а згодом було знайдено і десять інших неповнолітніх жертв. Згідно з позовом, дівчатам було від семи до чотирнадцяти років, коли він зв’язався з ними та спілкувався у соціальній мережі Snapchat. Пізніше, під час обшуку в його будинку, було виявлено понад 100 зображень дитячої порнографії, на яких зображено інших, невпізнаних дівчат.

Загалом йому висунуто звинувачення в експлуатації дітей з метою знімання сексуальних фотографій, у кількох епізодах злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією.

Крім десяти дівчат, чиї імена вже встановлені, є й інші, котрі опинилися в уразливому становищі. Тому розслідування продовжується, зокрема в іншому напрямку, оскільки були виявлені цифрові сліди розмов з іншими чоловіками, які поділяють його погляди.

Згідно з позовом, передбачувані злочини були скоєні в період з 1 січня 2020 року до березня 2023 року. Коли поліція знайшла його, він працював у королівському дворі, обіймаючи посаду. Прес-секретарка палацу Маргарета Торгрен підтвердила, що чоловіка було негайно звільнено з посади, як тільки про інцидент стало відомо.