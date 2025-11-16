ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Скандал у шведському королівстві: колишнього співробітника монарха звинувачують у сексуальних злочинах проти неповнолітніх

Колишнього співробітника короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії було заарештовано за злочини, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Associated Press

За даними шведської газети Aftonbladet, 50-річний чоловік тісно співпрацював із королівською родиною. Їхні стосунки були настільки близькими, що його навіть запросили на хрестини одного з онуків короля та королеви, хоча ім’я конкретної дитини не розголошується з міркувань конфіденційності.

Як повідомляє шведське видання, стурбована мати звернулася до поліції, виявивши, що її дочка спілкувалася з незнайомцем у Snapchat. Це призвело до розслідування, яке завершилося справою про дитячу порнографію, головним підозрюваним у якому стала людина, пов’язана з королівською сім’єю, пише Vanitatis.

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сільвія і король Карл Густав / © Getty Images

Докази з телефону молодої потерпілої привели до обвинуваченого поліцію, а згодом було знайдено і десять інших неповнолітніх жертв. Згідно з позовом, дівчатам було від семи до чотирнадцяти років, коли він зв’язався з ними та спілкувався у соціальній мережі Snapchat. Пізніше, під час обшуку в його будинку, було виявлено понад 100 зображень дитячої порнографії, на яких зображено інших, невпізнаних дівчат.

Загалом йому висунуто звинувачення в експлуатації дітей з метою знімання сексуальних фотографій, у кількох епізодах злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією.

Крім десяти дівчат, чиї імена вже встановлені, є й інші, котрі опинилися в уразливому становищі. Тому розслідування продовжується, зокрема в іншому напрямку, оскільки були виявлені цифрові сліди розмов з іншими чоловіками, які поділяють його погляди.

Згідно з позовом, передбачувані злочини були скоєні в період з 1 січня 2020 року до березня 2023 року. Коли поліція знайшла його, він працював у королівському дворі, обіймаючи посаду. Прес-секретарка палацу Маргарета Торгрен підтвердила, що чоловіка було негайно звільнено з посади, як тільки про інцидент стало відомо.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie