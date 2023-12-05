Скандал в іспанському королівстві: колишній зять королеви Летиції звинуватив її в невірності чоловікові-королю

Черговий скандал спалахнув в іспанській королівській родині. Колишній зять королеви Летиції, дружини короля Філіпа VI, стверджує, що мав з нею любовні стосунки, які тривали навіть після її заміжжя з Філіпом.

53-річний Гайме Дель Бурго, який нині мешкає у Великій Британії, нещодавно шокував заявою про те, що їхні романтичні стосунки з Летицією все ще зберігалися після весілля Летиції зі спадковим принцом Феліпе 2004 року.

Летиція та принц Феліпе у день заручин 1 листопада 2003 року / Фото: Getty Images

Як доказ чоловік опублікував у своїй соціальній мережі X фотографію королеви, яку пізніше видалив, де Летиція робить селфі в дзеркалі в туалеті. На той момент королева була вагітна. Гайме написав, що вона носила його чорну хустку того дня і це фото надіслала йому в повідомленні. У підписі було написано: "Кохання. Я ношу твою пашміну. Це як відчувати тебе поряд зі мною. Вона піклується про мене", — цитує повідомлення Daily Mail.

Однак інші користувачі соцмережі X засумнівалися в обґрунтованості тверджень Гайме, оскільки немає жодних доказів того, що Летиція надіслала йому фотографію чи супровідне повідомлення. Від того часу бізнесмен видалив свій обліковий запис X.

Представник іспанської королівської родини повідомив: "У нас немає коментарів з цього приводу".

Примітно, що 2012 року Гайме одружився з рідною сестрою Летиції – Тельмою. Але їхній шлюб розпався 2014 року.

Тельма Ортіс / Фото: Getty Images

Скандал розгорівся після того, як Гайме зробив серію заяв про свої стосунки з королевою в новій книжці журналіста Гайме Пеньяфіеля "Летиція і я". Автор книжки стверджує, що Летиція була "великим коханням" Гайме дель Бурго, і стосунки пари переросли у "справжню дружбу" після того, як у неї почалися романтичні стосунки зі спадковим принцом Феліпе.

Тельма Ортіс та її колишній чоловік Гайме Ігнасіо дель Бурго / Фото: Getty Images

Бізнесмен розповів автору, що познайомився з Летицією до 2000 року, а їхні стосунки розпочалися під час романтичної поїздки до Венеції, за роки до того, як вона зустріла свого майбутнього чоловіка короля. Гайме навіть планував освідчитися Летиції за вечерею в готелі Ritz у Мадриді 2002 року, але вона оголосила йому, що зустрічається із "загадковим дипломатом", який виявився майбутнім королем.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як король Іспанії закохався у простолюдинку.

Читайте також: