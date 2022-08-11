Скандальна брошка: єдина прикраса, яка дісталася герцогині Каміллі від принцеси Діани

За своє недовге життя принцеса Діана встигла зібрати величезну колекцію особистих прикрас, які згодом дісталися її синам. Але вона носила й деякі прикраси з королівської колекції, як принцеса Уельська. Одне з них зараз іноді одягає її головна суперниця – герцогиня Камілла.

У колекції британської королівської родини величезна кількість різних ювелірних прикрас з різних епох і кожна з них має свою історію появи. Також важливо те, хто носив ці прикраси, кому королева їх позичала і з яких приводів.

Одним із найскандальніших у колекції став кулон-брошка, який одразу після весілля свого старшого онука Чарльза, королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон подарувала його нареченій Діані (також є версія, що піднесла цю прикрасу Уельській сама Єлизавета II).

Цікаво те, що виріб дуже старовинний і вперше був подарований від імені дам Північного Уельсу принцесі Данії Олександрі 1863 року, коли та вийшла заміж за принца Уельського (пізніше короля Едуарда VII).

Олександра, принцеса Данії, з чоловіком Едвардом, принцом Уельським / Фото: Getty Images

У той весільний подарунок також входили брошка та пара сережок. Після смерті королеви Олександри 1925 року кулон дістався Єлизаветі Боуз-Лайон.

Прикраси принцеси Олександри, подаровані на її весілля / Фото: Getty Images

Прикраса складається з кількох частин: страусиного пір'я принца Уельського, оточеного 18 діамантами та 36 смарагдами, з краплеподібною підвіскою із смарагду. Пір'я виходить з корони зі стрычкою з 6 смарагдів та рубіну. На стрічці вигравірувано девіз принца Уельського Ich dien, який перекладається як "Я служу". Для Діани це був дуже символічний подарунок, який демонстрував її новий титул принцеси Уельсою. Виріб вона одягала протягом багатьох років на різні світські та дипломатичні заходи. Чарльз носить із подібним зображенням золотий перстень на мізинці.

Прикраса принцеси Данії Олександри на принцесі Діані / Фото: Getty Images

Ця прикраса була у Діани багато років. І, ймовірно, вона була багатофункціональною, тобто її можна було носити як брошку чи кулон. Також знімалася нижня частина у вигляді краплі смарагду.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Діана надавала перевагу носити її винятково як кольє з кулоном. Після смерті принцеси Уельської в автокатастрофі 1997 року, прикраси з її ювелірної скриньки, які вона не могла заповідати синам, повернулися до королівської скарбниці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Багато років принц Чарльз перебував у стосунках з Каміллою Паркер Боулз, але офіційно вони одружилися лише 9 квітня 2005 року. Після весілля Каміллі були присвоєні всі титули, які раніше мала Діана, зокрема титул принцеси Уельської. Друга дружина принца воліє цим титулом не користуватися, нібито з поваги до колишньої покійної дружини Чарльза, однак через рік після весілля вона вийшла у світ у тій самій броші принцеси Олександри. Ймовірно, прикраса перейшла до графини Камілли, як до нової принцеси Уельської.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Через цю брошку вона зазнавала досить сильної критики. Багато шанувальників королівської родини негативно сприйняли те, що вона носить прикрасу Діани, а також те, що вона зробила з неї брошку. Але, як ми вже писали вище, швидше за все, прикрасу можна було носити по-різному.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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