Скандальна стаття Джеремі Кларксона про Меган Маркл була видалена, а її автор перепросив

Ми вже згадували про королівські скандали, що сталися 2022 року. До кінця року у Британії трапилася ще одна подія, про яку варто розповісти.

Британський журналіст, відомий передусім завдяки телевізійному шоу Top Gear Джеремі Кларксон написав скандальну статтю, яка вийшла в The Sun. Цю статтю він написав на емоціях після перегляду документального фільму "Гаррі і Меган" і заявив, що ненавидить герцогиню Сассекську "на клітинному рівні".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Стаття викликала бурхливу реакцію та призвела до великої кількості скарг до незалежного регулятора преси. Видання The Sun у п'ятницю випустило нову заяву, в якій йшлося, що видання щиро шкодує про те, що пустили до друку цей матеріал, повідомляє People.

У своїй статті Кларксон послався на відому сцену з "Гри престолів", написавши: "Вночі я не можу заснути, тому що лежу, скрегочу зубами і мрію про день, коли її змусять пройтися оголеною вулицями в кожному місті Британії, поки натовпи скандують: "Ганьба!" і кидати в неї грудками екскрементів". Йшлося про Меган, герцогиню Сассекську.

Oh dear. I've rather put my foot in it. У columnі я збираюся про Meghan, я зроблю глибокий рисунок до сцени в Game of Thrones і це має нижній бік з великими людьми. I'm horrified to have caused so much hurt і I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

Стаття була видалена з сайту The Sun у понеділок з повідомленням: "У світлі твіту Джеремі Кларксона він попросив нас прибрати колонку минулого тижня". Ведучого Top Gear засудили за коментарі про Меган Маркл. А його дочка публічно заявила, що не підтримує батька у цьому питанні.

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У твіті, опублікованому після публікації статті, Кларксон назвав її "незграбною відсилкою до сцени з "Гри престолів", визнавши, що вона "погано сприйнята багатьма людьми". "Я в жаху від того, що завдав стільки болю, і в майбутньому я буду більш обережний", — додав Кларксон.

Тим часом у своїй заяві в п'ятницю газета The Sun заявила: "Думки оглядачів є їхніми власними, але як видавець ми розуміємо, що зі свободою слова приходить відповідальність. Ми в The Sun щиро шкодуємо про публікацію цієї статті".

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, яка також була названа у статті людиною, яку Кларксон "ненавидить", назвала статтю такою, що відображає ненависть Кларксона до жінок.

Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

"Я думаю, що те, що він сказав про Меган Маркл, було просто жахливим", - сказала вона, згідно з The Times. "Моє непереборне почуття стосовно таких хлопців, як Джеремі Кларксон, - це жалість. Я маю на увазі, що змушує когось настільки спотворюватися ненавистю, що вони зрештою пишуть ці речі? Я думаю, що це, можливо, дає уявлення про Джеремі Кларксона і про те, якою він є людиною.. Отже, можливо, йому просто потрібно зробити крок назад і трохи більше подумати про життя".

Джеремі Кларксон / Фото: Associated Press

Мер Лондона Садік Ган у твітері засудив Кларксона, написавши: "Джеремі Кларксон повинен добре знати — слова мають наслідки. Слова в його статті — не жарт — вони небезпечні та непробачні. Епідемія насильства щодо жінок і дівчаток, і чоловіки з сильним голосом повинні впоратися з цим".

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