Скандальний принц Ендрю буде присутній на панахиді по герцогу Единбурзькому

29 березня у Вестмінстерському абатстві відбудеться служба на честь покійного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.
Поки що присутність на ній монархині під питанням через стан її здоров'я. У ЗМІ цього тижня з'явилася інформація, що розробляється спеціальна операція для того, щоб доставити Єлизавету II в абатство непомітно, оскільки монархиня зараз пересувається на візку і не хоче з'являтися на публіці в такому вигляді.
Також відомо, що середній син Єлизавети та Філіпа – принц Ендрю відвідає службу разом із іншими родичами. Цього року сина королеви позбавили престижних почесних військових звань та королівського заступництва через сексуальний скандал, але нещодавно адвокатам Ендрю вдалося досягти мирової угоди.
Окрім інших родичів Філіпа будуть присутні на службі й його близькі друзі, колеги та представники організацій, які він підтримував.
Достеменно відомо, що на службі не буде присутній принц Гаррі, він не прилетить із США через те, що не почувається в безпеці у Великій Британії.
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