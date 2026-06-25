Скандального брата короля Чарльза позбавили ще одного привілею

Експринц Ендрю / © Associated Press

Реклама

Колишній принц Ендрю, разом зі своїми братами і сестрами, навчався плавати в надсекретному басейні Букінгемського палацу, але тепер, коли його виключили з королівської родини і заслали до переобладнаного фермерського будинку в маєтку Сандрінгем, схоже, він більше не зможе там купатися.

Експринц Ендрю / © Getty Images

Як пише журнал Hello! басейн короля Чарльза розташований у приміщенні, яке раніше було оранжереєю, і був збудований 1938 року. Згідно з газетною вирізкою від січня 1939 року, це доповнення стало сюрпризом для сестер, принцес Маргарет та Єлизавети, які, повернувшись із Балморалу, виявили басейн у Букінгемському палаці.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / © Associated Press

Не тільки ці двоє використовували це місце для тренувань з плавання. Вважається, що всі четверо дітей королеви Єлизавети II - король Чарльз, принцеса Анна, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор і принц Едвард - вчилися там плавати, а в даний час члени сім'ї, такі як принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, також користуються цими спорудами.

Реклама

Крім того, що це привілей для членів сім'ї, персоналу також дозволяють користуватися цією вражаючою опцією. Однак є одне правило: член королівської родини не повинен користуватися басейном одночасно з персоналом.

Це вже другий басейн, до якого Ендрю втратив доступ, оскільки у нього також був відкритий басейн у його колишньому будинку Роял Лодж у Віндзорі. Але колишній принц повернув ключі від своєї багаторічної резиденції на початку цього року.

Новини партнерів