Скандали експринца Ендрю екранізують у новому фільмі

Експринц Ендрю / © Getty Images

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У фільмі планують екранізувати ймовірні скандали за участю колишнього принца Ендрю, улюбленого сина покійної королеви Єлизавети II.

Фільм під назвою «Прибиральник» розповідає історію піарника, якого грає актор із серіалу «Гострі козирки» Гаррі Кіртон. Він займається залагодженням скандалів в еліті, пов'язаних з різними відомими особистостями, а одна зі сцен, що отримала назву «Стіл бруду», за повідомленнями відтворює епізоди падіння колишнього принца, пише Mirror.

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Експринц Ендрю та королева Єлизавета II / © Getty Images

Продюсери фільму поки що не підтвердили, хто зіграє Ендрю, який послідовно заперечує будь-які правопорушення. У лютому колишній герцог Йоркський був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем у зв'язку зі звинуваченнями у передачі конфіденційної інформації засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну.

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Ендрю був відпущений пізніше того ж дня, коли його заарештували, оскільки він, як і раніше, перебуває під слідством поліції долини Темзи, яка розслідує його діяльність як торгового представника Великої Британії на початку 2000-х років. Колишній принц категорично заперечує всі звинувачення.

Експринц Ендрю / © Getty Images

За даними видання Mail on Sunday, продюсери фільму зв'язалися з адвокатами Ендрю і запропонували опальному члену королівської родини можливість викласти свою версію подій до остаточного опрацювання сценарію. Але, не відомо, чи погодився на це брат короля Чарльза ІІІ.

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