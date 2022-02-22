Скасувала робочі зустрічі: палац поділився новинами про стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Букінгемський палац поділився оновленою інформацією щодо стану здоров'я монархині.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II відчуває легкі симптоми COVID-19 та продовжить виконувати свої обов'язки. Але сьогодні палац оголосив, що було ухвалено рішення про скасування всіх віртуальних зустрічей.

Представник палацу заявив у вівторок: "Оскільки Її Величність все ще відчуває легкі симптоми, схожі на застуду, вона вирішила не проводити сьогодні заплановані віртуальні заходи, а продовжить виконувати легкі обов'язки".

Королева Єлизавета II / Associated Press

Під легкими обов'язками мається на увазі, що королева переглядатиме документи з червоної валізи і ставитиме на деяких з них свій підпис.

Нагадаємо, 95-річна королева Єлизавета II дала позитивний результат на коронавірус у неділю після того, як низка випадків була діагностована серед співробітників Віндзорського замку. А напередодні цього з нею зустрічався її син принц Чарльз, який згодом також заявив, що підхопив COVID-19. Однак у 73-річного Чарльза вже все гаразд. Цього тижня він уже виконував свої королівські обов'язки.

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