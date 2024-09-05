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Сказала "так": Ольга Харлан оголосила про заручини і показала каблучку

Сказала "так": Ольга Харлан оголосила про заручини і показала каблучку

Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Фото: Instagram Ольги Харлан

Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з підписниками радісною новиною. Спортсменка виходить заміж.

В Instagram Ольга опублікувала фото зі своїм коханим, італійським спортсменом фехтувальником Луїджі Самеле.

"Несподівано. Я сказала "так"", — написала під фото Оля.

Українка заскочена на знімку в обіймах з коханим, а на її пальці виблискує заручальна каблучка з лаконічним діамантом. Оля усміхається, а Луїджі, здається, ледь стримує сльози від радості.

Раніше в інтерв'ю Харлан розповідала, що до повномасштабної війни закохані жили практично окремо. Стосунки між ними почалися 2018 року.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Вітаємо пару із чудовою подією!

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