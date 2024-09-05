Сказала "так": Ольга Харлан оголосила про заручини і показала каблучку

Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з підписниками радісною новиною. Спортсменка виходить заміж.
В Instagram Ольга опублікувала фото зі своїм коханим, італійським спортсменом фехтувальником Луїджі Самеле.
"Несподівано. Я сказала "так"", — написала під фото Оля.
Українка заскочена на знімку в обіймах з коханим, а на її пальці виблискує заручальна каблучка з лаконічним діамантом. Оля усміхається, а Луїджі, здається, ледь стримує сльози від радості.
Раніше в інтерв'ю Харлан розповідала, що до повномасштабної війни закохані жили практично окремо. Стосунки між ними почалися 2018 року.
Вітаємо пару із чудовою подією!
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