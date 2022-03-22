Сказав – зробив: Макс Чмерковський показав, як допомагає українцям у Польщі

Професійний американський танцюрист і хореограф українського походження Максим Чмерковський заявив, що таки повернувся до Польщі, щоб зайнятися волонтерством.

Танцюрист повернувся до Європи на тлі російського вторгнення, що триває в Україні, щоб допомогти нужденним.

Він з'явився в ефірі у своєму Instagram зі столиці Польщі Варшави і почав з того, що розповів тим, хто прийшов його послухати, що з ним "усе гаразд" і він "насолоджувався погодою в Лос-Анджелесі" після того, як повернувся додому з України раніше цього місяця.

"Бачив свою сім'ю, бачив моїх друзів, провів якийсь час удома. І ми працювали. Ми працювали над реальними можливостями допомогти", — сказав 42-річний Чмерковський.

Потім він розповів про благодійну організацію Baranova27, яка збирає гуманітарну допомогу. Організацію було названо на честь адреси, де він, його брат Вал Чмерковський та їхній батько народилися в Одесі.

GoFundMe зібрав понад 138 000 доларів від моменту запуску 10 березня.

У прямому ефірі Макс розповів, що розруха в результаті війни, що триває, "не закінчилася і не сповільнилася — в Україні стало ще гірше". "Я хочу, щоб усі зрозуміли, що це означає, тому що все, що сталося, сталося швидко, і це було травматично і це було в усьому світі і таке інше", — пояснив він. "Але зараз ситуація погіршується. Гуманітарна криза посилюється. Коментуючи ситуацію в Польщі, Чмерковський продовжив: "Місця в цих містах закінчуються. Це актуальна проблема. Декілька міст уже оголосили, що більше не можуть приймати біженців. У центрі міста, куди б ви не пішли, всі українці. Всі біженці".

Також Макс розповів про те, як @jakub_rybicki_ від початку війни допомагає українським біженцям, та попросив підтримати його фінансово.

Раніше до Польщі приїжджала британська герцогиня Сара Йоркська. Вона також розповідала про те, як допомагає українцям, та публікувала в Instagram багато фотографій.

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