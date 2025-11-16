Сходила на барбекю з дітьми: принцеса Кейт поділилася милим осіннім відео

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Вихваляючи природу і трохи прохолодні місяці, принцеса Кейт описала цей сезон як час «роздумів, зростання і глибших зв’язків».

У зворушливому відеоролику можна побачити, як королівська особа ходить лісом, милуючись зміною листя, а також взяла участь у зніманнях, де спробувала свої сили в приготуванні страв на відкритому повітрі разом з шеф-кухарем Джилл Меллер і дітьми з молодшої академії Фарлі в Лутоні.

Знімання відео також проходили у Північній Ірландії, яку принцеса відвідала разом із принцом Уельським у жовтні, зокрема і на виноробні Long Meadow Cider у графстві Арма та на фермі Mallon Farm у графстві Тирон.

Реклама

«Завдяки глибшому усвідомленню нашого внутрішнього і зовнішнього світу ми можемо набути ясності і сенсу в тому, що дійсно важливо. Це спонукає нас просто бути уважними та слухати. Зі зміною пір року Мати-природа вчить нас, що красу можна знайти у змінах, сталості та вмінні відпускати. Це природні цикли життя: поки квіти опадають і фарби блякнуть, коріння стає глибшим і сильнішим. Нехай любов стане корінням, яке тримає нас, яке спрямовує нас із надією, допомагає нам долати зміни і стійко переносити всі випробування», — каже за кадром принцеса Кейт.

Нагадаємо, серію публікацій таких відео Кетрін розпочала навесні. Ролики викликали величезний інтерес у публіки як свято зміни пір року по всій Великій Британії, а також як «нагадування та відображення краси та складності людського досвіду».