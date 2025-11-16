ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
2 хв

Сходила на барбекю з дітьми: принцеса Кейт поділилася милим осіннім відео

Принцеса Уельська випустила свій третій фільм, де вона демонструє красу «Матері-природи».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Вихваляючи природу і трохи прохолодні місяці, принцеса Кейт описала цей сезон як час «роздумів, зростання і глибших зв’язків».

У зворушливому відеоролику можна побачити, як королівська особа ходить лісом, милуючись зміною листя, а також взяла участь у зніманнях, де спробувала свої сили в приготуванні страв на відкритому повітрі разом з шеф-кухарем Джилл Меллер і дітьми з молодшої академії Фарлі в Лутоні.

Знімання відео також проходили у Північній Ірландії, яку принцеса відвідала разом із принцом Уельським у жовтні, зокрема і на виноробні Long Meadow Cider у графстві Арма та на фермі Mallon Farm у графстві Тирон.

«Завдяки глибшому усвідомленню нашого внутрішнього і зовнішнього світу ми можемо набути ясності і сенсу в тому, що дійсно важливо. Це спонукає нас просто бути уважними та слухати. Зі зміною пір року Мати-природа вчить нас, що красу можна знайти у змінах, сталості та вмінні відпускати. Це природні цикли життя: поки квіти опадають і фарби блякнуть, коріння стає глибшим і сильнішим. Нехай любов стане корінням, яке тримає нас, яке спрямовує нас із надією, допомагає нам долати зміни і стійко переносити всі випробування», — каже за кадром принцеса Кейт.

Нагадаємо, серію публікацій таких відео Кетрін розпочала навесні. Ролики викликали величезний інтерес у публіки як свято зміни пір року по всій Великій Британії, а також як «нагадування та відображення краси та складності людського досвіду».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie