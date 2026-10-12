Сходила на чаювання з подругою: Меган Маркл поділилася новими фото

Малала Юсуфзай і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Через кілька днів герцогиня Сассекська поділилася новими фотографіями зі своєї нещодавньої прогулянки Лондоном.

На одній із фотографій, зроблених у фоє та читальному залі одного з найвідоміших готелів Мейфера, Claridge’s, Меган і Малала позували, обійнявшись та усміхаючись на камеру. На іншій фотографії вони також зображені розмовляючими одна з одною і тримаючись за руки.

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Малала Юсуфзай і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Підтримуючи сьогоднішніх дівчаток, ми розширюємо можливості жінок завтрашнього дня. Доступ до освіти — ключ до цього», — зазначили вони у спільному підписі, оголошуючи про нове партнерство між їхніми некомерційними організаціями та брендом товарів для життя Меган As Ever.

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У повідомленні далі йшлося: «Цього Міжнародного дня дівчаток у партнерстві з Archewell Philanthropies 100% чистого прибутку від продажу джемів і чаю As Ever буде спрямовано на підтримку Фонду Малали та її важливої роботи щодо забезпечення доступу кожної дівчинки до безкоштовної, безпечної та якісної освіти. Чай на двох ще ніколи не був таким приємним», — завершувалося повідомлення, у якому згадувалися As Ever та Фонд Малали.

Малала Юсуфзай і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Ця прогулянка стала першою публічною появою Маркл у Лондоні після її повернення до Великої Британії з чоловіком принцом Гаррі та їхніми дітьми наприкінці серпня.

Також нагадаємо, що Меган Маркл показала, як гуляла з дітьми у вихідні сільською місцевістю.

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