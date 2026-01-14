Сходила на обід з рідними: стало відомо, де провела свій день народження принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Британським журналістам вдалося дізнатися, як Кейт провела цей день.

Як пише видання Daily Mail, Кетрін сходила на обід у крихітне французьке бістро в Беркширі разом зі своєю матір’ю Керол Міддлтон та сестрою Піппою Меттьюз.

Ресторан The Funghi Club, що пропонує недорогу їжу (судячи з меню, всі страви коштують менше 25 фунтів стерлінгів), з гордістю опублікував у соціальних мережах пост, присвячений своєму «досить незвичайному гостю».

«Фотографій немає (ви зрозумієте чому), але вся чергова команда повідомила те саме: вона була неймовірно чарівна, люб’язна і в житті сяяла так само яскраво, як ви можете собі уявити», — йдеться в повідомленні на Facebook.

«Барабани у джунглях Гангерфорда били до пізньої ночі суботи. Маленький чарівний момент для нашого невеликого бістро — і ми його не забудемо».

Також у день народження принцеса Кейт опублікувала нове відео в соцмережі.