Суспільство
222
1 хв

Сходила на прогулянку: королева Мері невдало підібрала топ під сорочку

Королева Данії сьогодні брала участь в офіційному відкритті Тижня природи 2025 року у природному парку Рювангенс у Геллерупі.

Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

На заході Її Величність разом із учнями школи Kildevældsskolen та Данської асоціації охорони природи взяла участь у низці заходів, які ознаменували початок тижня природи, спілкування та активного відпочинку на природі.

Тиждень природи — це загальнонаціональний захід, організований Данською асоціацією охорони природи. Мета тижня — залучити більше дітей та сімей до природи.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері обрала для цього виходу простий і комфортний лук — сорочку з деніму, під якою була майка оливкового кольору та світлий бюстгальтер, що просвічувався під нею. Штани Мері підібрала темного кольору і з поясом. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила виразний макіяж, а з прикрас на ній була золота підвіска на шиї, кілька браслетів та каблучка на пальці.

Данський королівський палац поділився серією фотографій із заходу.

222
