ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Сходила на садову вечірку: кронпринцеса Метте-Маріт вперше з’явилася на публіці після скандалу з сином

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт відвідала святковий захід у замку Гамлегауген разом зі своїм чоловіком кронпринцем Гоконом, а також тестем королем Гаральдом V та свекрухою королевою Сонею.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Метте-Маріт вперше з’явилася на публіці після звинувачень, висунутих її старшому синові Маріусу Хойбі.

Кронпринцеса з чоловіком та своїми королівськими родичами відвідала урочистості з нагоди 100-річчя від моменту перетворення Гамлегаугена у Бергені на королівську резиденцію.

Для садового заходу принцеса обрала яскраву куртку De Castro Moda, штани прямого крою кольору слонової кістки, її волосся було розпущене, на голові були сонцезахисні окуляри.

«Кронпринц та принцеса запросили школярів пограти та розважитись у парку навколо Гамлегаугена на честь свята. Королева також була присутня і спробувала себе в аквагримі», — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше кронпринц Гокон вперше публічно прокоментував ситуацію з Маріусом, якому загрожує 10-річне ув’язнення у разі, якщо його провину буде доведено. Очікується, що судовий процес відбудеться у січні 2026 року. Кронпринцеса Метте-Маріт публічно не висловлювалася з цього приводу.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie