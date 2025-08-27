Сходила на садову вечірку: кронпринцеса Метте-Маріт вперше з’явилася на публіці після скандалу з сином

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Реклама

Метте-Маріт вперше з’явилася на публіці після звинувачень, висунутих її старшому синові Маріусу Хойбі.

Кронпринцеса з чоловіком та своїми королівськими родичами відвідала урочистості з нагоди 100-річчя від моменту перетворення Гамлегаугена у Бергені на королівську резиденцію.

Для садового заходу принцеса обрала яскраву куртку De Castro Moda, штани прямого крою кольору слонової кістки, її волосся було розпущене, на голові були сонцезахисні окуляри.

Реклама

«Кронпринц та принцеса запросили школярів пограти та розважитись у парку навколо Гамлегаугена на честь свята. Королева також була присутня і спробувала себе в аквагримі», — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше кронпринц Гокон вперше публічно прокоментував ситуацію з Маріусом, якому загрожує 10-річне ув’язнення у разі, якщо його провину буде доведено. Очікується, що судовий процес відбудеться у січні 2026 року. Кронпринцеса Метте-Маріт публічно не висловлювалася з цього приводу.