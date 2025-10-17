Сходила на церемонію: іспанська інфанта показала, як носити ідеальний білий жакет

Інфанта Єлена / © Getty Images

61-річна королівська особа відвідала церемонію вручення премій Premios Taurinos de Telemadrid (Телемадридська нагорода за кориду) на ярмарку Сан-Ісідро у Лас-Вентасі в Мадриді.

Інфанта Єлена обрала для виходу бездоганний білий короткий жакет на ґудзиках, який поєднувала із чорною спідницею міді та шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах. Образ Єлена доповнила квітковими сережками, кількома браслетами на зап’ясті та годинником, зробила макіяж, а волосся заколола шпилькою.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Сестра короля Іспанії, яка любить «тиху розкіш» цього разу показала, як носити білий жакет, а минулого свого виходу з’явилася перед камерами в квітчастій спідниці і з культовим і дорогим кольє із золота від Bulgari.

