ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Сходила на церемонію: іспанська інфанта показала, як носити ідеальний білий жакет

Дочка іспанської королеви Софії та сестра короля Філіпа VI — інфанта Єлена — днями з’явилася у світському суспільстві.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Єлена

Інфанта Єлена / © Getty Images

61-річна королівська особа відвідала церемонію вручення премій Premios Taurinos de Telemadrid (Телемадридська нагорода за кориду) на ярмарку Сан-Ісідро у Лас-Вентасі в Мадриді.

Інфанта Єлена обрала для виходу бездоганний білий короткий жакет на ґудзиках, який поєднувала із чорною спідницею міді та шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах. Образ Єлена доповнила квітковими сережками, кількома браслетами на зап’ясті та годинником, зробила макіяж, а волосся заколола шпилькою.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Сестра короля Іспанії, яка любить «тиху розкіш» цього разу показала, як носити білий жакет, а минулого свого виходу з’явилася перед камерами в квітчастій спідниці і з культовим і дорогим кольє із золота від Bulgari.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie