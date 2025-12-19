Сходила на вечірку в Лондоні: принцесу Беатріс сфотографували папараці

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Йоркська відвідала різдвяну вечірку у Західному Лондоні та потрапила під приціл фотографів на її шляху.

Знімками Беатріс поділився журнал Hello! Королівська особа насолоджувалася вечором на самоті, без свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці, але в компанії друзів. Чоловік Беатріс перебуває в поїздці до Сполучених Штатів.

Одягнена Беатріс була в чорне пальто з поясом поверх червоної плісованої сукні-трапеції і взута у високі чоботи-ботфорти із замші на квадратних низьких підборах.

Зазнімкували принцесу після того, як кілька днів тому Беатріс та її молодша сестра Євгенія потрапили під приціл фотографів біля Букінгемського палацу, прямуючи на різдвяний обід короля Чарльза та королеви Камілли.