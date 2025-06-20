Сходили на кінні перегони: принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо злилися в поцілунку на публіці

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Реклама

Беатріс обрала для виходу у світ яскраву жовту сукню з великим квітковим принтом та тонким поясом на талії від Monique Lhuillier та капелюх з вуаллю J Bees Millinery.

Свій яскравий образ принцеса Йоркська доповнила туфлями-човниками від Manolo Blahnik, одягла сережки від Сhopard із білого золота з діамантами, а в руках тримала клатч Mark Cross. Волосся Беатріс зібрала у високий хвіст і накрутила легкими хвилями. Також вона зробила макіяж очей зі стрілками і трохи підкреслила губи.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці був у чорному фраку, світло-сірому жилеті та білій сорочці, краватці темно-бордового кольору та капелюсі-циліндрі.

Реклама

Пару зазнімкували за поцілунком у королівській ложі, коли вони спостерігали за кінними перегонами. Одразу видно, що на королівському Аскоті менше формальностей.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Нагадаємо, Беатріс та Едоардо відвідували змагання і в перший день Royal Ascot.