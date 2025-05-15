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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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324
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Сходили на концерт: Меган Маркл показала, як провела час із чоловіком принцом Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл побували на концерті рок-легенди Джеймса Тейлора. Герцогиня поділилася знімками в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі на концерті Джеймса Тейлора

Меган і Гаррі на концерті Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

Меган поділилася серією фотографій, зроблених за лаштунками, у своєму блогу в Instagram, написавши:

«У мою концертну еру ❤️🎶 Дякую, Джеймсе!».

Меган і Гаррі на концерті Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі на концерті Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

На першій фотографії 77-річний Тейлор підписує копії своєї дитячої книжки-колискової Sweet Baby James, яка була опублікована 2018 року.

Джеймс Тейлор підписує книгу для Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Джеймс Тейлор підписує книгу для Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган прийшла на концерт у темно-синьому светрі та чорній спідниці, а Гаррі був одягнений у сіру футболку, сіре пальто в ялинку, чорні джинси, чорний пояс і сіру шапку-біні.

Принц Гаррі на концерті Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі на концерті Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно Меган і Гаррі відвідували концерт Бейонсе в Лос-Анджелесі. Герцогиня також показувала фото в соцмережі та писала, що це було їхнє побачення.

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