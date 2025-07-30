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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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226
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Сходили на шопінг: Майк Тіндалл показав, який вигляд має його дружина Зара в повсякденному житті

Зара та її чоловік Майк Тіндалл проводять відпустку в Австралії — місці, де вони познайомилися.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Майк та Зара Тіндалли

Майк та Зара Тіндалли / © Getty Images

Майк поділився у своєму блогу в Instagram новим знімком із дружиною Зарою, зробленому у бутику одягу.

«Було приємно, що Майк та Зара Тіндалли відвідали наш магазин у Фіцрої під час мельбурнського етапу туру British & Irish Lions. Вітаємо Lions з перемогою в серії — приголомшливе видовище на MCG!», — написали на сторінці Nazario Parisi & Sons Menswear, а Майк перепостив собі світлину в Instagram.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

На фото можна побачити, який вигляд має королівська особа у повсякденному житті. На Зарі була джинсова сорочка, а зверху молочний джемпер і вона була в широких синіх джинсах, які носила у поєднанні з білими кросівками. Волосся Тіндалл було зібрано в низький хвіст, а на обличчі був відсутній макіяж.

Раніше Майк публікував фото зі стадіону в Мельбурні, яке було зроблено під час матчу з регбі, який відвідало подружжя.

Зоря і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зоря і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

А сьогодні, нагадаємо, вони святкують 14-ту річницю від дня свого весілля. Ми згадували раніше, як минув їхній особливий день 2011 року. Чекаємо тепер і на нове фото від Майка.

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