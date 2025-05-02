Схудла і помолодшала: 77-річна Гілларі Клінтон у кремовому костюмі прийшла на public talk

Гілларі Клінтон / © Getty Images

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Гілларі Клінтон побувала на public talk у коментаторки Маргарет Гувер, де вона розповіла про свою книжку Something Lost, Something Gained («Щось втрачено, щось надбано») у Нью-Йорку.

Експерша леді приголомшила своїм помолоділим і схудлим виглядом. Клінтон з’явилася там у кремовому костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета без коміра і з прихованими ґудзиками. Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями.

© Getty Images

У Гілларі було стильне укладання, макіяж із бежевими тінями, чорним олівцем і помадою ягідного відтінку. Вуха вона прикрасила елегантними сережками, шию — намистом із перлинами, а руки — золотим браслетом і каблучкою.

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Нагадаємо, Гілларі Клінтон на саміті здорового глузду щодо дітей та сімей 2025 постала у чорній сорочці у білу смужку і зірочки, яку вона скомбінувала з чорними штанями і чорними шкіряними ботильйонами на зручних підборах.