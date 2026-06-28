Принц Вільям та принцеса Кейт з дітьми / © Associated Press

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Освіта дітей Кейт та Вільяма обходиться недешево. Оскільки принц Джордж готується розпочати наступний етап свого навчання в Ітонському коледжі, плата за навчання у цій відомій школі-інтернаті, як очікується, становитиме сотні тисяч фунтів стерлінгів на рік.

З раннього дитинства принц Вільям і Кетрін віддавали перевагу приватним школам. 2016 року принц Джордж вступив до школи Westacre Montessori School, де навчання коштувало 33 фунти стерлінгів (близько 43,52 доларів США) на день, а принцеса Шарлотта і принц Луї - до дитячого садка Willcocks Nursery School, вартість навчання в якому складала 14 121 фунтів стерлінгів (близько 19 121 доларів США) на рік.

Принцеса Кейт з дітьми Луї, Шарлоттою та Джорджем / © Associated Press

Пізніше Джордж і Шарлотта відвідували Thomas's Battersea, а потім усі троє дітей вступили до школи Lambrook School неподалік їхнього будинку у Віндзорі, пише журнал Hello!

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Коли принц Джордж почав навчатися у школі Thomas's Battersea 2017 року, плата за семестр становила 6385 фунтів стерлінгів (близько 8420 доларів США), а коли він пішов до середньої школи, вона зросла до 7520 фунтів стерлінгів (близько 9916,36 доларів).

Принц Джордж і принц Луї / © Getty Images

Принцеса Шарлотта приєдналася до свого старшого брата у цій школі 2020 року. Оскільки вона була другою дитиною з однієї сім'ї, яка навчається в Thomas's Battersea, їй надавалася знижка для братів і сестер: плата за семестр складала 6560 фунтів стерлінгів або близько 8650 доларів США. Джордж, Шарлотта та Луї почали навчання в школі Lambrook того ж дня, коли померла їхня прабабуся, королева Єлизавета II у вересні 2022 року.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Вартість навчання в школі Lambrook варіюється в залежності від класу. 2022 року плата за навчання Луї оцінювалася приблизно в 13 167 фунтів стерлінгів (близько 17 362 доларів США), Шарлотти - в 19 344 фунти стерлінгів (близько 25 508 доларів США), а Джорджа - приблизно в 20 997 фунтів 8, сумі становило близько 53 508 фунтів стерлінгів, або близько 70 559,13 доларів США.

2025 року річна плата за навчання дітей у школі Lambrook збільшилася у зв'язку із запровадженням урядом 20-відсоткового ПДВ на приватні школи.

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Принц Луї / © Getty Images

Після численних припущень Кенсінгтонський палац у червні 2026 року підтвердив, що принц Джордж піде стопами свого батька, навчаючись у престижній школі для хлопчиків.

У 2025/2026 навчальному році кожен семестр в Ітоні коштував 21 099 фунтів стерлінгів (близько 27 823 доларів США), тобто один рік, що складається з трьох семестрів, коштував 63 298 фунтів стерлінгів (близько 83 469 доларів США). Як і його батько, Джордж почне навчатися у цій школі у 13 років і, як очікується, проведе у ній п'ять років. Якщо плата за навчання залишиться незмінною, принц і принцеса Уельські витратить приблизно 316 494 фунти стерлінгів, або близько 417 889 доларів США, тільки на освіту свого первістка в Ітоні.

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