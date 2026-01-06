ТСН у соціальних мережах

Скільки коштує рідкісна сумка королеви Камілли від Chanel: ціна шокує

Образ свій Її Величність доповнила коштовним аксесуаром, який може собі дозволити не кожна.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

4 січня король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідали першу недільну ранкову службу цього року, яка відбулася в церкві Святої Марії Магдалини, що на території їхнього маєтку Сандрінгем. Цей захід став їхнім першим виходом на публіку після Різдва.

Королеву зазнімкували, коли вона йшла мальовничою дорогою вбрана у молочне пальто та свій улюблений капелюшок, а у руці несла сумку від Chanel.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Ця модель називається Coco Handle і має оригінальну круглу жорстку ручку у клапан прикрашений логотипом бренду. Вона була вперше представлена у колекції приблизно 2015 року Pre-Fall/Winter 2015 і з того часу стала дуже популярною серед модниць за її елегантну форму з ручкою зверху та плечовим ремінцем.

Сумка Coco Handle / фото: Farfetch

Сумка Coco Handle / фото: Farfetch

Сумка Coco Handle / фото: Farfetch

Сумка Coco Handle / фото: Farfetch

Вартість сумки не маленька і хоч зараз вона вже не продається на офіційному сайті бренду, але її можна придбати на інших платформах — онлайн-маркетплейсах та на аукціонах. Зокрема на Sotheby’s виріб продавали за 6 500 доларів, а на Farfetch — за 5,868 доларів.

Образи королеви Камілли — дружини Чарльза III (20 фото)

