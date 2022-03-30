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Складний день для королеви: Єлизавета II вшанувала пам'ять покійної матері

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Складний день для королеви: Єлизавета II вшанувала пам'ять покійної матері

Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / Getty Images

Сьогодні королева Єлизавета ІІ проживає ще один складний день. 30 березня 2022 року виповнюється 20 років від дня смерті її матері Єлизавети Боуз-Лайон.

Королева-мати мирно померла у віці 101 року 30 березня 2002 року у Королівській ложі, своєї резиденції у Віндзорі. Її здоров'я погіршувалося, і протягом кількох місяців, що передували її смерті, вона страждала від застуди. Її смерть настала лише через сім тижнів після смерті її молодшої дочки, принцеси Маргарет.

Сьогодні у твітері королеви Єлизавети II з'явилася публікація на згадку про королеву-матір.

"Сьогодні виповнюється 20 років від дня смерті королеви Єлизавети, королеви-матері. Її Величність викликала величезну любов у публіки, про яку її дочка королева говорила як про "особливе місце, яке вона посідала в серцях багатьох", — зазначається в повідомленні. 

Це був дуже емоційний тиждень для британської королеви, яка зараз має деякі проблеми зі здоров'ям. Вчора на поминальну службу за герцогом Единбурзьким Єлизавета приїхала разом зі скандальним сином принцом Ендрю, який завів матір у Вестмінстерське абатство під руку.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, що королева-мати була дуже життєрадісною жінкою, за що отримала прізвисько "усміхнена герцогиня". Вона залишалася прихильною до свого суспільного життя і активно виконувала свої обов'язки аж до декількох місяців до своєї смерті. Свого чоловіка короля Георга VI Єлизавета пережила на 50 років.

Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / © Getty Images
Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / Getty Images

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