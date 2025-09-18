ТСН у соціальних мережах

Склала конкуренцію Каміллі: родичка короля Чарльза з’явилася на бенкеті в красивому образі

79-річна герцогиня Глостерська Біргітта разом зі своїм чоловіком герцогом Глостерським Річардом відвідали державний бенкет у Віндзорському замку.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська та її чоловік Річард

Герцогиня Глостерська та її дружина Річард / © Getty Images

Біргітта мала розкішний вигляд в максісукні волошкового кольору з рукавами три чверті, атласним коміром та манжетами. Вона доповнила образ світлими туфлями-човниками на підборах, маленьким сірим клатчем та молочними рукавичками, які тримала в руках.

Герцогиня Глостерська носила діамантову тіару, сережки та кольє, кілька діамантових браслетів та браслет із перлів були у герцогині на зап’ястях. У неї було її фірмове укладання та вечірній макіяж.

Герцогиня Глостерська та її дружина Річард / © Getty Images

Герцогиня Глостерська та її дружина Річард / © Getty Images

Нагадаємо, на бенкеті гостей приймали король Чарльз та королева Камілла.

Її Величність одягла синю сукню від Fiona Clare з вирізом на декольте, розкльошеними рукавами та вишивкою камінням на подолі. А у неї на голові була тіара з бельгійськими сапфірами та діамантами, а також образ завершували кольє та браслети від Сartier.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Герцогиня Біргітта хоч і мала скромніший вигляд за Каміллу, але могла скласти їй гідну конкуренцію.

