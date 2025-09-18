- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 270
- Час на прочитання
- 1 хв
Склала конкуренцію Каміллі: родичка короля Чарльза з’явилася на бенкеті в красивому образі
79-річна герцогиня Глостерська Біргітта разом зі своїм чоловіком герцогом Глостерським Річардом відвідали державний бенкет у Віндзорському замку.
Біргітта мала розкішний вигляд в максісукні волошкового кольору з рукавами три чверті, атласним коміром та манжетами. Вона доповнила образ світлими туфлями-човниками на підборах, маленьким сірим клатчем та молочними рукавичками, які тримала в руках.
Герцогиня Глостерська носила діамантову тіару, сережки та кольє, кілька діамантових браслетів та браслет із перлів були у герцогині на зап’ястях. У неї було її фірмове укладання та вечірній макіяж.
Нагадаємо, на бенкеті гостей приймали король Чарльз та королева Камілла.
Її Величність одягла синю сукню від Fiona Clare з вирізом на декольте, розкльошеними рукавами та вишивкою камінням на подолі. А у неї на голові була тіара з бельгійськими сапфірами та діамантами, а також образ завершували кольє та браслети від Сartier.
Герцогиня Біргітта хоч і мала скромніший вигляд за Каміллу, але могла скласти їй гідну конкуренцію.