Скопіювала чи надихнулася: королева Матильда з'явилася на публіці у такому самому образі, як її нідерландська колега

Схоже, у бельгійської королеви новий стиліст, який підглядає за образами королеви Нідерландів Максими.

Королева Матильда відвідала Scan-R, засіб масової інформації, орієнтований на молодих людей віком від 12 до 25 років у Дісоні. На публіці Її Величність з'явилася у насиченому синьому штанному костюмі та кейппальті синього кольору, доповнивши образ туфлями-човниками із замші та мініатюрним клатчем. Образ чудово гармонував із заручальною каблучкою Матильди із сапфіром, а ще нагадав нам деякі виходи королеви Нідерландів Максими, яка також дуже любить монохромні аутфіти та кейппальта.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Навіть сережки Матильди були з великим синім камінням, її нідерландська колега теж часто носить подібні.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

А ще ми помітили, що в гардеробі бельгійської королеви з'явилися монохромні костюми бордових відтінків, які вона носить у поєднанні з капелюхами з широкими крисами, як і Максима.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Залишається тільки здогадуватись, у Матильди з'явився новий стиліст чи вона сама черпає натхнення зі своєї нідерландської колеги.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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