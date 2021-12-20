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Скоро Новий рік: Сара Йоркська зробила фото біля святкової ялинки

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Скоро Новий рік: Сара Йоркська зробила фото біля святкової ялинки

Сара Йоркська / Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська нещодавно побувала у Римі, в Італії, де відбулася презентація її дебютної книжки.

Колишня дружина принца Ендрю презентувала свою книжку, яка називається Her Heart for a Compass ("Її серце для компаса"). На світський захід британка приїхала у чорній короткій сукні та короткому пальті кольору марсала.

Сара Йоркська / © Getty Images
Сара Йоркська / Getty Images

А в Instagram поділилася фотографією, де зображена на тлі великої прикрашеної різнокольоровими кульками та дощиком ялинки. Сара стоїть за ялинкою, видно, що на герцогині одягнений блакитний жакет і, схоже, знову чорна мінісукня.

Як шкода, що Сара та її сім'я не представляють своїх святкових листівок до Різдва та Нового року так само, як це роблять Кембриджі або принц Чарльз із дружиною Каміллою. Нам здається, у Сари вийшла б дуже весела листівка.

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