Скоро Різдво: чому Єлизавета II та члени її сім'ї обмінюються подарунками напередодні свята

Британська королівська родина вшановує традиції і одна з них належить до святкування Різдва.

Зазвичай свята королева Єлизавета II та її найближче коло рідних проводять у Сандрінгемі. Там вони відвідують службу у церкві Святої Марії Магдалини, а також святковий обід, організований королевою. Але є у сім'ї одна цікава традиція, про яку сьогодні ми хочемо вам розповісти. І це стосується подарунків.

Традиційно люди обмінюються подарунками в день Різдва, але члени королівської сім'ї роблять це за день до свята. Це пов'язано з родоводом королеви, який має німецьке походження.

Різдвяні свята у Німеччині розпочинаються 24 грудня, коли обмінюються подарунками. Також зазвичай цього дня прикрашають ялинку, пише Hello! Ця традиція, відома як Heiligabend Bescherung, що перекладається як обмін подарунками напередодні Різдва, була популяризована королевою Вікторією та принцом Альбертом.

Королева Єлизавета II після служби у Сандрінгемі / Associated Press

Зазвичай Її Величність прибуває до свого маєтку в Норфолку поїздом за кілька днів до Різдва. Найближчі члени сім'ї вирушають до Сандрінгема перед святковим днем. Напередодні Різдва вони п'ють пообідній чай та обмінюються подарунками. Дарувати прийнято якісь приємні дрібниці, шарф чи светр. Такі подарунки не мають особливої цінності, але важливі, оскільки "говорять" про турботу.

Після того, як сім'я відвідує службу в церкві, вони вирушають на обід, де подають традиційну індичку, а потім члени королівської сім'ї сідають, щоб переглянути різдвяну промову королеви. Її записують заздалегідь.

Королівська сім'я у Сандрінгемі / Associated Press

Це Різдво стане особливим для королеви, оскільки вона проведе його вперше без свого чоловіка принца Філіпа.

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