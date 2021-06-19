Скромна і трохи незвична: в якій сукні виходила заміж графиня Вессекська Софі

Пара у щасливому шлюбі вже 22 роки, і протягом цього часу вбрання графині залишається зразком стриманої елегантності, хоча і не таке обговорюване, як образи інших наречених у королівській родині.

19 червня молодший син королеви Великої Британії принц Едвард і його дружина графиня Вессекська Софі святкують річницю весілля. Церемонія їхнього одруження відбулася 1999 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Софі завжди відрізнялася незвичайним і трохи скромним смаком, тому вирішила залишитися вірною собі і вибрала вільну сукню-пальто простого фасону, який трохи нагадував образ із пізнього середньовіччя. Вбрання було зшите з органзи, шовку, крепу і тюлю кольору слонової кістки, ліф мав V-подібний виріз, також у вбрання були довгі рукави, що закінчувалися розкльошеними манжетами. Сукня була розшита 325 тисячами перлин і кристалів, фарбувалася в ніжний колір вручну. Розробила це вбрання Саманта Кесвік (уроджена Шоу), а на його створення пішло близько 4 місяців.

Сукня була злегка приталеною, а спідниця розкльошеною і переходила в довгий шлейф. На нареченій також була фата з тюлю, трохи довша її шлейфу. Під низом у нареченої була ще одна сукня, яка призначалася лише для закритої вечірки. Тому шовкове пальто Софі не знімала і вигляд нижнього вбрання так і залишився секретом. Але все ж помітно, що сукня була абсолютно білою, без вишивки та з довгими рукавами.

Едвард і Сафі в день весілля в Віндзорі 19 червня 1999 року / Getty Images

На голові у Софі була діамантова тіара "Пальметта", позичена у Її Величності. Шию і вуха нареченої прикрашали сережки та намисто з перлів, які перед весіллям їй подарував Едвард.

Едвард і Сафі в день весілля в Віндзорі 19 червня 1999 року / Getty Images

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