Скромниця та улюблениця Єлизавети II: Сара Чатто з чоловіком відвідала перегони в Аскоті

Дочка принцеси Маргарет – леді Сара Чатто – приєдналася до короля Чарльза та королеви Камілли на королівських кінних перегонах в Аскоті.

Єдина дочка покійної принцеси Маргарет особистість не публічна і з'являється лише на урочистих заходах британської королівської родини.

Учора леді Сара відвідала кінні змагання в Аскоті. Для виходу у світ 59-річна художниця одягла пастельно-жовту сукню, поєднуючи її з крислатим капелюхом, перлинним кольє на шиї та перлинними сережками. Волосся її було розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу.

На заході до Сари приєднався її 66-річний чоловік Даніель Чатто.

Леді Сара Чатто з чоловіком Даніелем Чатто / Фото: Getty Images

Також третій день королівських кынних перегоныв на іподромі в Аскоті відвідали король Чарльз та королева Камілла, Зара Тіндалл із чоловіком Майком та принцеса Анна. Сьогодні очікується візит принца та принцеси Уельських.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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