Скромніше, ніж королева: принцеса Анна в коричневому костюмі на святковому заході у Франції

Скромніше, ніж королева: принцеса Анна в коричневому костюмі на святковому заході у Франції

Королівська принцеса Анна дуже активна у своїй роботі.

Вона зустрілася з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азула під час участі в святкуванні 75-річчя Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 4 жовтня 2021 року в Парижі, Франція.

71-річна принцеса Анна, як завжди, дуже скромна у виборі своїх образів для світських виходів. Цього дня вона одягла коричневий костюм, який складався з короткого жакета та спідниці та високих коричневих шкіряних рукавичок. На плечі у Її Високості висіла замшева сумка, на шиї була хустка в тон, а на грудях брошка.

принцеса Анна / Getty Images

Скромне класичне укладання, сережки-підвіски з маленькими каменями і легкий, ледь помітний макіяж на обличчі, завершували образ принцеси.

Днем раніше дочка королеви Єлизавети II відвідала кінні перегони Prix de l'Arc de Triomphe на іподромі Paris Longchamp в Парижі, де з'явилася в яскравому блакитному аутфіті. Анна небайдужа до кінного спорту, і в молодості сама їм займалася професійно. Зараз вона все ще їздить верхи, але тільки, як любителька.

принцеса Анна / Getty Images

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