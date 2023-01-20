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Скромно, але урочисто: коронація Чарльза III відрізнятиметься від церемонії сходження на трон Єлизавети II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Скромно, але урочисто: коронація Чарльза III відрізнятиметься від церемонії сходження на трон Єлизавети II

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

6 травня 2023 року відбудеться коронація короля Чарльза ІІІ. Вона буде організована у Вестмінстерському абатстві.

Відомо, що король Чарльз планує запросити 3000 гостей на свою коронацію, але церемонія все одно обіцяє бути скромнішою, ніж була у його матері королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Як повідомляє express.co.uk, палац доручив парламенту підготувати список гостей, удвічі менший, ніж на коронацію королеви Єлизавети 1953 року. Тоді в абатстві були встановлені трибуни, щоб 8000 осіб могли бути присутніми на майже тригодинній службі.

Цього разу не буде ні трибун, ні додаткових місць, зазначають джерела в парламенті, а тривалість служби буде приблизно вдвічі меншою, ніж 1953 року. Але абатство, яке зазвичай вміщує 2200 осіб, вміщуватиме ще до 800 осіб.

Коронація королеви Єлизавети II / © Getty Images
Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Високопосадовці в парламенті вже турбуються про те, скільки політиків зможе бути присутніми. Вони спробують догодити багатьом із 650 депутатів та 800 колег, які борються за ці місця на коронації. Також відомо, що 6 травня прибудуть лідери Співдружності, буде присутня розширена британська королівська родина, члени європейських королівських сімей та високопосадовці та голови благодійних організацій.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав коронацію "унікальним моментом для країни", але королівські джерела стверджують, що все буде організовано з огляду на кризу вартості життя, про що важливо пам'ятати.

Нагадаємо, коронація королеви Єлизавети II 1953 року коштувала 1,57 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно 56 мільйонам фунтів стерлінгів на ціни 2023 року. Урядовці відмовилися повідомити, чи було встановлено бюджет на коронацію 2023 року. Витрати, розподілені між Королівським двором та різними урядовими відомствами, а також поліцією, швидше за все, будуть розкриті лише після події.

Деякі королівські інсайдери передбачають, що ця коронація буде набагато менш пишною, але все ж таки буде схожа на королівське весілля або похорон, події, які зазвичай коштують платникам податків приблизно 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Дата публікації
Перегляди
247
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