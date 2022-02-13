Скромно, але зі смаком: як королева Летиція підкреслює своє декольте

Скромно, але зі смаком: як королева Летиція підкреслює своє декольте

Іспанська королева Летиція завжди дуже витончена на публічних заходах.

У 49-річної королеви бездоганний смак. Не без допомоги стиліста, звичайно, її Величність підбирає собі дуже гарне вбрання для публічних виходів. Ми звернули увагу, що у всіх своїх образах Летиція досить скромна. Вона рідко робить акцент на своєму декольте, а якщо і робить, то практично непомітно.

Королева Летиція / Getty Images

Наприклад, в її образах можуть бути не дуже глибокі V-подібні вирізи, як на сукнях, так і на комбінезонах або блузках.

Королева Летиція / Getty Images

Прикрас на шиї королева Летиція, як правило не носить, віддаючи перевагу аксесуарам у вухах.

Іноді Її Величність виходить у світ у блузках з невеликими розрізами на декольте, це має дуже елегантний вигляд, така родзинка надає образу витонченості.

Королева Летиція / Getty Images

Навіть під час літньої відпустки, яку Летиція зазвичай проводить з родиною в Пальма-де-Майорці, вона носить сукні з не глибоким V-подібним вирізом. Словом, дотримується протоколу і в повсякденному житті, і під час виконання своїх королівських обов'язків.

Королева Летиція з дочкою Софією / Getty Images

Нам пригадався тільки один конфуз Її Величності, пов'язаний з декольте, коли вона одягла світлий бюстгальтер під тонку трикотажну кофту чорного кольору, яка просвічувалася під спалахами фотокамер. Більше подібних казусів з Летицією не траплялося.

Королева Летиція / Getty Images

Декольте королеви Летиції (7 фото)

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