Скуповувала нерухомість на "загниваючому" Заході: який вигляд мають квартири та вілли Людмили Путіної та її нового чоловіка

Вже ні для кого не секрет, що колишня дружина Путіна – Людмила – була дуже нещасливою у шлюбі з диктатором. Через тридцять років "мук" вона отримала розлучення, а незабаром знову стала нареченою та дружиною підприємця Артура Очеретного.

Історію розлучення Путіних, а також те, на які гроші живе Людмила разом із новоспеченим чоловіком, розповіли в новому фільмі на YouTube-каналі опозиціонера Олексія Навального.

Людмила Очеретна (саме таке прізвище зараз носить колишня Путіна) та її чоловік отримують мільйони рублів від мерії Москви та держбанків, а також володіють нерухомістю в Європі. На тому самому ненависному та "загниваючому" Заході, про який Путін так часто говорить і, який так ненавидить.

Людмила Путіна / Фото: Getty Images

Звідки гроші

Автори фільму розповідають про те, що експерша леді Росії володіє особняком у центрі Москви за два кроки від Кремля, в якому в нульові знаходився спеціально створений для неї "Центр розвитку російської мови", який згодом перейменували на "Центр розвитку міжособистісних комунікацій" директором якого став новий чоловік Путіною – Очеретний. Він здає будинок вартістю 10 млрд рублів в оренду фірмі "Меридіан", яка в свою чергу належить Путіній, а вже вона здає будинок у суборенду декільком великим банкам та іншим комерційним організаціям. За підрахунками команди Навального Людмила Очеретна, звичайна домогосподарка, яка ніколи раніше не працювала, заробляє на цій будівлі понад 250 мільйонів рублів на рік.

Куди витрачають гроші

Живуть Людмила та Артур безбідно, грошей не рахують і можуть собі дозволити купувати нерухомість у улюблених колись Людмилою місцях у Європі. Усього за кілька років сімейного життя Людмила та її новий чоловік купили нерухомості майже на 600 мільйонів рублів. У Франції, Швейцарії та Іспанії.

Вілли в Біарріц, Франція

Вілла Катерини Тихонової, фото: Youtube

Історичний курорт на південному-заході Франції, де колись відпочивали представники європейської аристократії. Ще під час шлюбу з Путіним Людмила любила відпочивати у Франції, про що свідчать листи, які вона сама писала своїй німецькій подрузі. Наприкінці 2012 року донька Путіна Катерина Тихонова та її чоловік Кирило Шамалов купили особняк у Біарріці за 4,5 мільйона євро. Цю віллу, до речі, нещодавно заарештували через санкції. У грудні 2013 року (за півроку до офіційного розлучення) Путіни купили тут другу віллу, яку оформили на Артура Очеретного. Вілла вартістю 5,3 мільйона євро, розташована вона поряд з Біаріцц у місті Англет, а до вілли доньки Людмилі їхати близько 10 хвилин.

Вілла Очеретних, фото: Youtube

Цей будинок виділяється серед решти. Вілла у стилі ардеко затьмарює всіх сусідів. За будинком розташований Атлантичний океан, а до найближчого пляжу лише 4 хвилин пішки. За словами місцевих жителів, якась активність на території цього будинку була в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення Росії на територію України. На воротах цього будинку хтось намалював український прапор та напис F*ck Putin. До речі, ні Артур Очеретний, ні його дружина Людмила досі не перебувають під європейськими санкціями.

фото: Youtube

Давос, Швейцарія

Саме тут у 90-ті Путіни проводили шеститижневі канікули, а Швейцарію вони любили не менше, ніж Францію. Артур Очеретний, очевидно, так багато заробив на тренінгах особистісного зростання, що через рік після покупки вілли у Франції він купує квартиру в Давосі. І не одну, а цілих дві. Перша вартістю 3,5 мільйона франків.

Вілла у Давосі, фото: Youtube

Позаду за кілька метрів від квартири починається величезний швейцарський гірський ліс, а на неймовірно красивому озері неподалік можна займатися віндсерфінгом або іншими водними видами спорту. За 13 місяців новий коханий Людмили Путіної та директор її фонду спустив на європейську нерухомість більше, ніж півмільярда рублів.

Давос, фото: Youtube

Малага, Іспанія

Цю країну Людмила Путіна любила ще до зустрічі із Путіним. За освітою вона філологиня-романістка, спеціалізація іспанська мова. Саме в Іспанії вони з Путіним любили проводити свої відпустки, і там же відбувся їхній перший офіційний візит як перших осіб держави 2000 року.

Малага, фото: Youtube

В іспанському місті Малага дружина Путіна має дві квартири. Перша менша була куплена 2011 року знову таки Артуром Очеретним. Крім квартири Очеретний того ж року купив тут гараж. Аукціонна вартість квартири майже 800 тисяч євро, а оформлена в іпотеку на 20 років. А 2014 року Очеретний придбав ще одну квартиру в сусідньому корпусі на 400 квадратних метрів, яка набагато більша за першу. На додаток до неї придбав ще два гаражі в новому блоці. Вартість 1,3 мільйона євро і вона також оформлена в іпотеку. За п'ять хвилин від квартири є пляж, а поряд кілька гольф та теніс-клубів.

Малага, фото: Youtube

Усього за кілька років Людмила Путіна та Артур Очеретний скупили нерухомості на майже 600 мільйонів рублів. А одночасно з розлученням у Путіної з'явилося стільки грошей, що вона буквально не знає, куди їх подіти. Подружжя Очеретних все ще не включено до списків санкцій Європи. І єдине, що змінилося для них від початку війни в Україні, так це те, що тепер Артур, беручи участь у змаганнях у Європі з тріатлону, які він так любить, почав приховувати яку країну він представляє.