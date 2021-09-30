Слідами першого "некоролівського туру" до Нью-Йорка: за що Меган і Гаррі звинуватили в лицемірстві

Нещодавно принц Гаррі і його дружина Меган Маркл здійснили свій перший, як його називають в ЗМІ "некоролівський тур" до Нью-Йорка. Поїздка видалася насиченою, але без скандалів не обійшлося.

Принца Гаррі часто звинувачують в тому, що в своїх публічних виступах він багато говорить про проблему зміни клімату, але сам зовсім не робить нічого для того, щоб не посилювати і без того велику проблему. Наприклад, минулого місяця герцог Сассекський брав участь в благодійному матчі з поло, куди прилетів на приватному літаку свого друга. Принц здійснив політ за кілька місяців після того, як прочитав світові лекцію про зміну клімату, і, як бачимо, без докорів сумління піднявся на борт 20-місного літака вартістю 45 мільйонів фунтів стерлінгів, коли повертався з матчу з поло в Аспені, штат Колорадо, щоб вирушити до свого маєтку в Санта-Барбарі.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Після туру до Нью-Йорка на ексчленів британської королівської сім'ї також посипалося багато критики. Меган і Гаррі потрапили в заголовки всіх відомих газет. Вся справа в тому, що Сассекси приїздили, щоб взяти участь у фестивалі Global Citizen Live в Центральному парку Нью-Йорка. Цей щорічний музичний фестиваль покликаний надихнути "найбагатші країни" до того, щоб допомогти країнам, які розвиваються стати більш "екологічними". Зі сцени Гаррі і Меган проповідували натовпу про екологію, і зокрема, про важливість вакцинації від коронавірусу — така була повістка дня. А також про те, як допомогти країнам, що розвиваються, якомога швидше отримати доступ до вакцин. Але після виступу пари їх назвали лицемірами, оскільки всі розмови про екологію так і залишилися просто розмовами, додому Сассекси полетіли знову на Private Jet (приватному літаку), який споживає багато палива, що, зрозуміло, шкідливо для довкілля. Пара була помічена на борту літака Dassault Falcon 2000. Вважається, що подорож в один бік призведе до викиду 17 тонн вуглецю — це більше, ніж середній річний слід британців (12,7 тонни) на рік, пише ok.co.uk.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Раніше 2019 року принц Гаррі пояснював свою позицію щодо польотів на приватних літаках так: "Іноді повинна бути можливість, заснована на унікальних обставинах, щоб переконатися, що моя сім'я в безпеці". Тобто приватний авіатранспорт пара обирає винятково заради безпеки, але, на жаль, в це вірять не всі.

Нагадаємо, це був перший вихід такого масштабу від Меган і Гаррі після народження їхньої дочки Лілібет в червні 2021 року. Тож не дивно, що публіка дуже чекала на пару, до них було прикуто багато уваги. Тур тривав три дні, було багато виходів і кожен з них ми в деталях вже розглядали. Сассекси відвідали штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку і в цьому виході багато хто звернув увагу на теку, яку в руках тримав принц Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

До чорного класичного костюма і білої сорочки принц підібрав краватку — синю в цятку, а в руках тримав теку з документами, на якій було написано Archie's papa — дуже мила деталь, скаже багато хто, але прийти з такою текою до ООН щонайменше нагадує дитинство.

Меган і Гаррі / Getty Images

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До слова, про образи, в рамках цього візиту Меган і Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі, де Меган прочитала другокласникам книжку "Лавка", яку написала сама, а також поспілкувалися з учнями четвертого і п'ятого класів. Мета цього заходу полягала в тому, щоб висвітлити ініціативи школи та сприяти ранній грамотності серед юних учнів. Діти появі герцогів дуже зраділи. Вони обіймали Меган і Гаррі, а також щось їм активно розповідали. Цього разу Меган одягла аутфіт у відтінках марсала, який багатьом дуже нагадав вихід експершої леді США Мішель Обами, в якому вона з'явилася на інавгурації президента Джо Байдена в січні 2021 року.

Барак і Мішель Обама / Getty Images

Те, що образ був скопійований немає жодних сумнівів, можливо так Меган натякає на свої політичні амбіції. Але був ще один нюанс, герцогиня одягла для візиту до школи, де навчаються переважно діти з малозабезпечених сімей, вбрання, вартість якого становила кругленьку суму. Пальто було за 5840 доларів, штани від Loro Piana 1685 доларів і туфлі-човники від Manolo Blahnik також не з дешевих.

герцогиня Сассекська / Getty Images

Також не можна не відзначити кількість охорони, яка супроводжувала пару в цій поїздці. У ЗМІ пишуть про 20 охоронців, які були повсюди, а Сассексів критикують за те, що вони поводяться як суперзірки. Але, не все так просто. Можливо, принц Гаррі, який маніакально боїться папараці (через травму, яку він отримав після загибелі його матері Діани, саме папараці принц звинувачує в її смерті), він готовий витратити будь-які гроші, аби оберігати свою сім'ю.

Меган і Гаррі / Getty Images

Але, є ще один момент, який, можливо, не кидався в очі, але зафіксований на відео. Під одягом у Гаррі були заховані дроти, швидше за все, під одягом Меган вони також були, і жодних сумнівів, що це були мікрофони, а велика кількість персоналу їм була необхідна не тільки для того, щоб охороняти, а для того, щоб зняти матеріал, який публіка, швидше за все, побачить в їхньому черговому фільмі на Netflix про благодійну діяльність пари.

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Меган і Гаррі під час першого туру до Нью-Йорка (19 фото)

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